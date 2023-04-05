Ладыгина (Пашкова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
21.02.1907
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка Ладыгин Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно