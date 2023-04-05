Ладыгина (Пашкова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Пашкова) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка Ладыгин Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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