Гусев Иван Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: Кайгородова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бархаты, Ирбитское, Свердловская область
Место жительства
Около 1938
Свердловская область, д. Замарайка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно