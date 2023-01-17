Гусев Иван Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Иван Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: Кайгородова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бархаты, Ирбитское, Свердловская область
Место жительства
Около 1938
Свердловская область, д. Замарайка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Настасья Устиновна

Смерть
Неизвестно
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