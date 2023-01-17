Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна

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Место рождения

Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Крысов Иван Иванович

Мать: не указана

Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1846

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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