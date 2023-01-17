Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Крысов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1846
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно