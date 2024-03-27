Хусаинов Аглиулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Хайрулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Абдулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гибадулла Аглиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Файзулла Аглиуллович
Смерть
Неизвестно