Шелепин Леонтий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смерти1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Бракосочетание
01.09.1801 ст.
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1818 ст.
Сын: Шелепин Сергей Леонтьевич
Мать ребёнка: Шелепина Феодора Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1840 ст.