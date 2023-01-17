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Шелепин Леонтий Емельянович

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Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Шелепин Емельян Никонович

Мать: Шелепина Евдокея Леонтьевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
01.09.1801 ст.

Жена: Шелепина Феодора Тарасовна

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1818 ст.

Сын: Шелепин Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шелепина Феодора Тарасовна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1840 ст.
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