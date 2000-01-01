Мурычев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычев Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мурычев Егор Руфьевич

Мать: Мурычева Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мурычев Василий Иванович

Мать ребёнка: Мурычева Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Мурычева Авдотья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурычева Авдотья Семёновна

Смерть
1898
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