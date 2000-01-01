Мурычев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Мурычева Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурычева Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Мурычева Авдотья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898