Цыденов Лубсан-Сандан
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти15.05.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.05.1922
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область