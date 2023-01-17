Цыденов Лубсан-Сандан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыденов Лубсан-Сандан

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Место рождения

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1841

Дата смерти

15.05.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
15.05.1922
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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