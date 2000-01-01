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Новиков Сергей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.?.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1952

Отец: Новиков (хиров) Вячеслав

Мать: Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Новикова Зоя Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Новикова Зоя Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Зоя Борисовна

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