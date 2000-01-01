Новиков Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.?.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1952
Отец: Новиков (хиров) Вячеслав
Мать: Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Новикова Зоя Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Новикова Зоя Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Зоя Борисовна