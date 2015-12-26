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Головко Виль

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Место рождения

Бар, Вінницька область

Дата рождения

24.11.1932

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932

Отец: Головко Василий

Мать: Головко Мария

Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Артист цирка
Смерть
26.12.2015
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище
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