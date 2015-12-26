Головко Виль
Место рождения
Дата рождения24.11.1932
Дата смерти26.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932
Отец: Головко Василий
Мать: Головко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Артист цирка
Смерть
26.12.2015
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище