Коневских Герасим Прохорович
Место рожденияНовопаинская волость, д. Пирожки
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Новопаинская волость, д. Пирожки
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
07.01.1913 ст.
Сын: Коневских Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Коневских Екатерина Павловна
д. Пирожкова, Ново-Паинская волость,
Смерть
Неизвестно