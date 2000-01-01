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Коневских Герасим Прохорович

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Место рождения

Новопаинская волость, д. Пирожки

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Коневских Прохор Логинович

Мать: Коневских Степанида Никифоровна

Новопаинская волость, д. Пирожки
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Жена: Коневских Екатерина Павловна

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
07.01.1913 ст.

Сын: Коневских Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Коневских Екатерина Павловна

д. Пирожкова, Ново-Паинская волость,
Смерть
Неизвестно
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