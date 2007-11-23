Буянов Геннадий Сергеевич
Место рожденияБишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Дата рождения03.08.1930
Дата смерти23.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930
Отец: Буянов Сергей Данилович
Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Бракосочетание
24.12.1966
Свидетельство о браке II-ЯК № 00230542 выдано 24 декабря 1966г. Гор.ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 590
Рождение ребёнка
08.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Лидия Кузьминична
Смерть
23.11.2007
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти 1-АП № 096893 выдано 26 ноября 2007г. Отдел РАГС Ялтинского гор упр юст АР Крым, Украина. Запись №1235 от 26-11-2007
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище