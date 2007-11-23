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Буянов Геннадий Сергеевич

Место рождения

Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии

Дата рождения

03.08.1930

Дата смерти

23.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930

Отец: Буянов Сергей Данилович

Мать: Буянова Мария Григорьевна

Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Бракосочетание
24.12.1966

Жена: Буянова Лидия Кузьминична

Ялта, Ялта, Республика Крым
Свидетельство о браке II-ЯК № 00230542 выдано 24 декабря 1966г. Гор.ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 590
Рождение ребёнка
08.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Лидия Кузьминична

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
23.11.2007
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти 1-АП № 096893 выдано 26 ноября 2007г. Отдел РАГС Ялтинского гор упр юст АР Крым, Украина. Запись №1235 от 26-11-2007
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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