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Митькин Данила Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1906

Дата смерти

21.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906

Отец: Митькин Василий Ефимович

Мать: (Митькина) Евдокия Семеновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Митькина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Сын: Митькин Виктор Данилович

Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Михайловна

Смерть
21.07.1943

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