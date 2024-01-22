Митькин Данила Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1906
Дата смерти21.07.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1939
Мать ребёнка: (Митькина) Евдокия Михайловна
Смерть
21.07.1943