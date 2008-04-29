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Зиновьев Александр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1956

Дата смерти

29.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1956

Отец: не указан

Мать: Зиновьева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1982

Сын: Баранов Рамазан Александрович

Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
09.06.1984

Сын: Зиновьев Максим Александрович

Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
04.02.1991

Сын: Зиновьев Ратмир Александрович

Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна

Смерть
29.04.2008
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