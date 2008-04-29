Зиновьев Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1956
Дата смерти29.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1982
Сын: Баранов Рамазан Александрович
Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
09.06.1984
Сын: Зиновьев Максим Александрович
Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
04.02.1991
Сын: Зиновьев Ратмир Александрович
Мать ребёнка: Баранова Тамара Алексеевна
Смерть
29.04.2008