Пугачев Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна
Феофилова Пустынь, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Шульгина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Александр Федорович
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно