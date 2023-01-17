Пугачев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачев Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугачев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна

Феофилова Пустынь, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Шульгина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Александр Федорович

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Пугачева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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