Ходырева (Попцовых) Акилина Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Попцовых) Акилина Савиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Кирило Трофимович

Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Елькина Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Трофим Давыдович

Смерть
Неизвестно
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