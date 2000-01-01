Ходырева (Попцовых) Акилина Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Ходырев Кирило Трофимович
Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Елькина Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Ходырев Трофим Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно