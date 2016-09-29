Турилин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924
Отец: Турилин Александр
Мать: Турилина Александра
Рождение ребёнка
30.10.1952
Дочь: Маврина Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Турилина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1956
Дочь: Лимонова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Турилина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турилина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно