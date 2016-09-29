Турилин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турилин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924

Отец: Турилин Александр

Мать: Турилина Александра

Рождение ребёнка
30.10.1952

Дочь: Маврина Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Турилина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1956

Дочь: Лимонова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Турилина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турилина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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