Вылегжанина Епистимия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лобанова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Вылегжанин Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ошнурова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Вылегжанин Григорий Моисеевич
Смерть
Неизвестно