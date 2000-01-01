Вылегжанина Епистимия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанина Епистимия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лобанова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Вылегжанин Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ошнурова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Вылегжанин Григорий Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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