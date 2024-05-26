Альков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1980

Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Алькова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Коромысленко Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Алькова Галина Николаевна

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