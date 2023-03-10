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Матрена Васильева
Матрена Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1769
Дата смерти
19.07.1831
Пол
Женский
Отец
Василий Ивлиев
1749 г.р.
Мать
Авдотья Яковлева
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Василий Ивлиев
Мать:
Авдотья Яковлева
Смерть
19.07.1831
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