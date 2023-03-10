Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Васильева

Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

19.07.1831

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Василий Ивлиев

Мать: Авдотья Яковлева

Смерть
19.07.1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close