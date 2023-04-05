Повало-Швейковский Павел Михайлович
Место рожденияRussia
Дата рождения15.01.1787
Дата смерти17.04.1862
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1787
Russia
Рождение ребёнка
16.05.1821
Сын: Повало-Швейковский Михаил Павлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
06.03.1822
Сын: Повало-Швейковский Николай Павлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Повало-Швейковский Александр Павлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.03.1831
Сын: Повало-Швейковский Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан-лейтенант
Смерть
17.04.1862