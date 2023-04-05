Повало-Швейковский Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПовало-Швейковский Павел Михайлович

Повало-Швейковский Павел Михайлович

Место рождения

Russia

Дата рождения

15.01.1787

Дата смерти

17.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1787

Отец: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Мать: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Russia
Рождение ребёнка
16.05.1821

Сын: Повало-Швейковский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
06.03.1822

Сын: Повало-Швейковский Николай Павлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Повало-Швейковский Александр Павлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
01.03.1831

Сын: Повало-Швейковский Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан-лейтенант
Смерть
17.04.1862
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close