Анкудинова Катерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Катерина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Анкудинов Лаврентий Иванович

Мать: не указана

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия Иванова дочь Катерин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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