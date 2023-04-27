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von Everstein (von Everstein) Sophie

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1178

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1174 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1178

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1195

Сын: von Woldenberg Heinrich II

Отец ребёнка: von Wöltingerode-Woldenberg Hermann l

Рождение ребёнка
Около 1200

Дочь: von Wöltingerode-Woldenberg (von Wöltingerode-Woldenberg) Mathilde

Отец ребёнка: von Wöltingerode-Woldenberg Hermann l

Бракосочетание
Около 1227

Муж: von Wöltingerode-Woldenberg Hermann l

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