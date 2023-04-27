von Everstein (von Everstein) Sophie
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1178
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1178
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1195
Сын: von Woldenberg Heinrich II
Отец ребёнка: von Wöltingerode-Woldenberg Hermann l
Рождение ребёнка
Около 1200
Дочь: von Wöltingerode-Woldenberg (von Wöltingerode-Woldenberg) Mathilde
Отец ребёнка: von Wöltingerode-Woldenberg Hermann l
Бракосочетание
Около 1227