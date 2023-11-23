Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1850

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Тихомирова) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Тихомирова) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Тихомирова) Серафима Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тихомиров Николай Алексеев

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Тихомиров Николай Алексеевич (1884 — 1938) Родился в семье дьякона села Сера Мышкинского уезда Алексея Тихомирова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Колегаева Мологского уезда. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Тихомирова) Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Тихомирова) Августа Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Тихомирова) Павла Алексеева

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов

Смерть
1914

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