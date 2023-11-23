Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1850
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Тихомирова) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Тихомирова) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Тихомирова) Серафима Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тихомиров Николай Алексеев
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Тихомиров Николай Алексеевич (1884 — 1938) Родился в семье дьякона села Сера Мышкинского уезда Алексея Тихомирова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Колегаева Мологского уезда. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Тихомирова) Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Тихомирова) Августа Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Тихомирова) Павла Алексеева
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Константинов
Смерть
1914