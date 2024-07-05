Fiegman (Rabinowitz) Leah Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Fiegman (Rabinowitz) Leah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rabinowitz David

Мать: Rabinowitz Rivke Rebecca Miriam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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