Дружинин Прохор
Место рожденияТобольская губерния Турински уезд Благовещенская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния Турински уезд Благовещенская слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Агафья дочь
Мать ребёнка: Дружинина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дружинина ?
Смерть
Неизвестно