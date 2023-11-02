Ковалева (Пасечниченко) Варвара Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1885
Дата смертиОколо 25.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1885
Рождение ребёнка
29.10.1911
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Гажалова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ковалев Александр Федорович
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Голубева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Саблина Людмила (Миля) Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шипулина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 06.08.1925
Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич
Смерть
Около 25.02.1959