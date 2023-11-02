Ковалева (Пасечниченко) Варвара Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Пасечниченко) Варвара Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1885

Дата смерти

Около 25.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1885

Отец: Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев)

Мать: Пасечниченко Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Ковалев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Гажалова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ковалев Александр Федорович

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Голубева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Саблина Людмила (Миля) Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шипулина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 06.08.1925

Сын: Ковалев Борис Федорович

Отец ребёнка: Ковалев Федор Дорофеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
Около 25.02.1959
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