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Ленская Мария Николаевна
Ленская Мария Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1956
Пол
Женский
Отец
Ленский Николай Федорович
1929 г.р.
Мать
Ленская (Сысоева) Тамара Васильевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956
Отец:
Ленский Николай Федорович
Мать:
Ленская Тамара Васильевна
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