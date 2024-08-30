Каткова Маремьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1833
Рождение ребёнка
17.03.1840
Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович
Рождение ребёнка
23.02.1843
Сын: Катков Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович
Рождение ребёнка
19.10.1846
Дочь: (Каткова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович