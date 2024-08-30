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Каткова Маремьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1833

Муж: Катков Василий Никифорович

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1840

Сын: Катков Захар Васильевич

Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1843

Сын: Катков Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1846

Дочь: (Каткова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Катков Василий Никифорович

Заворово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

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