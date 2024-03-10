Брунилин Леонид Прохорович
Место рождениях.Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского) Волгоградская область Фроловский район х. Скоровский хутор не существует)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1916
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
х.Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского) Волгоградская область Фроловский район х. Скоровский хутор не существует)
Смерть
02.09.1916
х. Летовский на приходском кладбище 03.09.1916 года