Брунилин Леонид Прохорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Брунилин Леонид Прохорович

Место рождения

х.Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского) Волгоградская область Фроловский район х. Скоровский хутор не существует)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брунилин Прохор Яковлевич

Мать: Брунилина (Акимова) Мария Ехимовна

х.Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского) Волгоградская область Фроловский район х. Скоровский хутор не существует)
Смерть
02.09.1916
х. Летовский на приходском кладбище 03.09.1916 года

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