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Бунтин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.06.1949

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949

Отец: Бунтин Алексей Гаврилович

Мать: не указана

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Бунтин Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.08.1987

Дочь: Епинина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Бунтина Лидия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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