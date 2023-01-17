Бунтин Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949
Отец: Бунтин Алексей Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Бунтин Александр Викторович
Мать ребёнка: не указана
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1987
Дочь: Епинина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Бунтина Лидия Ивановна