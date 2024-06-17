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Захарёнкова Лидия

Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Развод
Неизвестно

Муж: Захарёнков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарёнков Александр

Отец ребёнка: Захарёнков Анатолий

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарёнков Алексей

Отец ребёнка: Захарёнков Анатолий

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарёнков Анатолий

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