Захарёнкова Лидия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Захарёнков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарёнков Александр
Отец ребёнка: Захарёнков Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарёнков Алексей
Отец ребёнка: Захарёнков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарёнков Анатолий