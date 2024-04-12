Лобов Агап Максимович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Лобов Максим Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лобов (рекрут С 1790) Филипп Агапович
Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефросинья Агаповна
Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Соломония Агаповна
Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна
Смерть
Неизвестно