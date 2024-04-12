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Лобов Агап Максимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Лобов Максим Семенович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Лобов (рекрут С 1790) Филипп Агапович

Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефросинья Агаповна

Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лобов Климентий Агапович

Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Соломония Агаповна

Мать ребёнка: Лобова Васса Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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