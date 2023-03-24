Стогов Никита Павлович
Место рожденияд. Чижево, Ерёминская волость, Александровский уезд, Владимирская губ., Российская Империя
Дата рождения08.12.1912
Дата смерти27.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чижево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
03.07.1941
Род войск: 153 азсп 3 Уд. А (военно-пересыльный пункт) Воинское звание: красноармеец Откуда прибыл: Загорский р-н. -: Призыв в Армию Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2005... Показать все
Военная служба
08.11.1941
Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat14219779/ Тип документа: Списки призванных Дата призыва: __.11.1941 Место призыва: Загорский РВК, Московская обл., Загорский р-н Воинско... Показать все
Военная служба
21.11.1941
Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat14012056/ Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата призыва: 21.11.1941 Место призыва: Загорский РВК, Москов... Показать все
Военная служба
С 21.11.1941 по 1943
Род войск: 54 отдельная стрелковая бригада 44 ск 22 а(3а) Воинское звание: рядовой Должность, специальность: сапёр Откуда прибыл: г. Загорск Дмитровский (Загорский) РВК * Списки призыва и демобилизац... Показать все
Военная служба
22.11.1941
Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: Загорский р-н. -: Куда выбыл: 699 строит. сапёрная бригада Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat14221377/ Тип документа: Списки призв... Показать все
Военная служба
С 30.08.1942 по 07.09.1942
Род войск: 690 осб Воинское звание: красноармеец -: Куда выбыл: 54 отдельная стрелковая бригада Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2005443438/ Военно-пересыльные пункты и ... Показать все
Смерть
27.11.1943
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
08.08.2002
* https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie260895676/