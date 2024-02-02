Утин Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Утин Николай Иванович

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утин Иван Андреевич

Смерть
1977
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