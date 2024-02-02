Утин Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Утин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утин Иван Андреевич
Смерть
1977