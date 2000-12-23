Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

avatar

Место рождения

Донбасс, Украина

Дата рождения

18.02.1918

Дата смерти

23.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Донбасс, Украина
Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоренко Афанасий Маркович

с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Рождение ребёнка
18.03.1946

Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоренко Афанасий Маркович

Место жительства
1947
Гродеково-2, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Место жительства
С ?.04.1971 по 1972
Полтава, Полтавська область
дом выбирали Юрий Гаврилович и Валентина Афанасьевна, купили, дождались приезда и сразу сами перебрались в с.Кочубеевка Адрес в Полтаве: Нижнемлинская 11/39 Муж Аллы приехал с Дальнего Востока чуть по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Афанасий Маркович

Смерть
23.12.2000
Полтава, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close