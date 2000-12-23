Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна
Место рожденияДонбасс, Украина
Дата рождения18.02.1918
Дата смерти23.12.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1918
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Донбасс, Украина
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоренко Афанасий Маркович
с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Рождение ребёнка
18.03.1946
Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоренко Афанасий Маркович
Место жительства
1947
Гродеково-2, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Место жительства
С ?.04.1971 по 1972
дом выбирали Юрий Гаврилович и Валентина Афанасьевна, купили, дождались приезда и сразу сами перебрались в с.Кочубеевка Адрес в Полтаве: Нижнемлинская 11/39 Муж Аллы приехал с Дальнего Востока чуть по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2000