Первухин Данило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервухин Данило

Первухин Данило

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1736

Сын: Первухин Кондрат Данилович

Мать ребёнка: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Первушин (Первухин) Тихон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.