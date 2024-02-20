Первухин Данило
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1736
Сын: Первухин Кондрат Данилович
Мать ребёнка: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1744
Сын: Первушин (Первухин) Тихон Данилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1744
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно