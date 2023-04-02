Морозов Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Тимофей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Морозов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1926
Сын: Морозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ида Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно