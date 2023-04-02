Морозов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1926

Сын: Морозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

село Луковец Луковской волости Череповецкого уезда
Около 100 лет назад село Луковец стояло на высоком берегу реки Шексны. Несмотря на почти тысячелетнюю историю, оно быо затоплено при создании Рыбинского водохранилища.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ида Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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