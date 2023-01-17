Клярович Иов (Иван) Максимилианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.03.1884
Дата смерти01.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1884
Отец: Клярович Максимилиан Иванович
Мать: Клярович Мария
Указана дата крещения, точной даты рождения не знаю.
Рождение ребёнка
18.04.1902
Дочь: Гусева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Kern Max Иванович
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Горинова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лободовская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клярович Нина Петровна
Смерть
01.03.1959