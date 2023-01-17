Клярович Иов (Иван) Максимилианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клярович Иов (Иван) Максимилианович

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Около 15.03.1884

Дата смерти

01.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1884

Отец: Клярович Максимилиан Иванович

Мать: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Указана дата крещения, точной даты рождения не знаю.
Рождение ребёнка
18.04.1902

Дочь: Гусева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Kern Max Иванович

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Горинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лободовская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клярович Нина Петровна

Смерть
01.03.1959
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