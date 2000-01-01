Терехов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Петр

Терехов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1974

Дочь: Галимова Марина Петровна

Мать ребёнка: Терехова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1977

Дочь: Акборисова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Терехова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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