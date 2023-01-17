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Иванов Андрей Иванович

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Место рождения

Емелево, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1863

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Емелево, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Лисовская Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Грекова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1938
Кожласола, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Мой прадед был священнослужителем в Церкви Николая Чудотворца в деревне Кожласола, Звениговского района, республика Марий Эл, репрессирован 07.12.1937, расстрелян в Сибири
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