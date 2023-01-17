Иванов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Лисовская Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Грекова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1938
Кожласола, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Мой прадед был священнослужителем в Церкви Николая Чудотворца в деревне Кожласола, Звениговского района, республика Марий Эл, репрессирован 07.12.1937, расстрелян в Сибири