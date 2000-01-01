Черноусов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1959

Отец: не указан

Мать: Черноусова Антонида Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов ? Николаевич

Мать ребёнка: Черноусова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов ? Николаевич

Мать ребёнка: Черноусова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Черноусова Надежда

г. Асино Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Надежда

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