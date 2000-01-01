Черноусов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черноусова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черноусова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Черноусова Надежда
г. Асино Томская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноусова Надежда