Федоров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр Николаевич

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Место рождения

Озерск, Озерский, Калининградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдоров Николай Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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