Шавырина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Коротенко Александра Филипповна
Отец ребёнка: Шавырин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шавырин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Шавырин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шавырин Филипп
Смерть
Неизвестно