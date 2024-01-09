Шавырина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавырина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Коротенко Александра Филипповна

Отец ребёнка: Шавырин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавырин Антон Филиппович

Отец ребёнка: Шавырин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Шавырин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавырин Филипп

Смерть
Неизвестно
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