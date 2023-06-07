Ефимия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Дедова Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Перваков Емельян Васильев

Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Перваков Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Василий Сысоев

Смерть
Неизвестно
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