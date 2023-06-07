Ефимия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Дедова Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Перваков Емельян Васильев
Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Перваков Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Перваков Василий Сысоев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно