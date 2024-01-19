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Югринов Денис Анатольевич
Югринов Денис Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1980
Пол
Мужской
Отец
Югринов Анатолий Евгеньевич
1957 г.р.
Мать
Югринова Попова Нина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЮ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980
Отец:
Югринов Анатолий Евгеньевич
Мать:
Югринова Попова Нина Алексеевна
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