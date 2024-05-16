Насыров Бафо 24.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Насыров Бафо

Место рождения

Бухара

Дата рождения

24.03.1939

Дата смерти

15.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939

Отец: Насыров Гулам

Мать: Насырова (Савина) Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова (Малькова) Надежда

Рождение ребёнка
23.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малькова (Малькова) Надежда

Рождение ребёнка
08.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малькова (Малькова) Надежда

Смерть
15.05.1993
Похороны
Неизвестно

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