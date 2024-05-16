Насыров Бафо
Место рождения
Дата рождения24.03.1939
Дата смерти15.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939
Отец: Насыров Гулам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малькова (Малькова) Надежда
Рождение ребёнка
08.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малькова (Малькова) Надежда
Смерть
15.05.1993
Похороны
Неизвестно