Асмандияров Фагат Мухаматьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1941
Отец: Асмандияров Мухаматьян
Мать: Таскира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асмандиярова Дильфуза Фагатовна
Мать ребёнка: Асмандиярова Люза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмандияров Роберт Фагатович
Мать ребёнка: Асмандиярова Люза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денишев Карим
Мать ребёнка: Асмандиярова Люза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асмандиярова Люза