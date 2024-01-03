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Асмандияров Фагат Мухаматьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1941

Отец: Асмандияров Мухаматьян

Мать: Таскира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асмандиярова Дильфуза Фагатовна

Мать ребёнка: Асмандиярова Люза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмандияров Роберт Фагатович

Мать ребёнка: Асмандиярова Люза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денишев Карим

Мать ребёнка: Асмандиярова Люза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмандиярова Люза

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