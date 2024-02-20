Шемигон Иван Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смерти08.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1867
Жена: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1870
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.08.1872
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1875
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.10.1880
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.01.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость