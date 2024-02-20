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Шемигон Иван Никитович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шемигон Никита Алексеевич

Мать: Шемигон Анастасия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шемигон Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1867

Жена: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1870

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Шемигон Демид Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1875

Сын: Шемигон Василий Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.10.1880

Сын: Шемигон Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.01.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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