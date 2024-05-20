Овчаренко Лидия Ананьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Лидия Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Лариса Семеновна

Отец ребёнка: Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Элла Семеновна

Отец ребёнка: Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Семен (Георгий) Дмитриевич

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