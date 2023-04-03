Ипполитов Харитон Григорьев
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти1783
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Ипполитов Григорий Леонов
Мать: Ульяна Дмитриева
Бракосочетание
04.11.1728
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Ипполитова) Анна Харитонова
Мать ребёнка: Пелагея Клементьева
Бракосочетание
18.10.1739
Жена: Пелагея Клементьева
Рождение ребёнка
04.07.1747
Дочь: (Ипполитова) Ефимия Харитонова
Мать ребёнка: Пелагея Клементьева
Рождение ребёнка
01.03.1751
Дочь: (Ипполитова) Евдокия Харитонова
Мать ребёнка: Пелагея Клементьева
Смерть
1783