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Ипполитов Харитон Григорьев

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Ипполитов Григорий Леонов

Мать: Ульяна Дмитриева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1728

Жена: (Корещикова) Акилина Васильева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Ипполитова) Анна Харитонова

Мать ребёнка: Пелагея Клементьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.10.1739

Жена: Пелагея Клементьева

Рождение ребёнка
04.07.1747

Дочь: (Ипполитова) Ефимия Харитонова

Мать ребёнка: Пелагея Клементьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1751

Дочь: (Ипполитова) Евдокия Харитонова

Мать ребёнка: Пелагея Клементьева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783

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